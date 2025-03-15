Украина не признает оккупированные территории российскими - Зеленский

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16769 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31368 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66171 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215631 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123754 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392644 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311494 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213943 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244315 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255172 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23721 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46483 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133158 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15698 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15055 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133199 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215632 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392645 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254860 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311495 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3592 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15085 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46518 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72290 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57357 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Украина не признает оккупированные территории российскими - Зеленский

Киев • УНН

 • 24295 просмотра

Украина не будет признавать оккупированные территории российскими, заявил Зеленский. США получили позицию Украины по этому вопросу во время встречи в Джидде.

Украина не признает оккупированные территории российскими - Зеленский

Украинская позиция заключается в том, что Украина не будет признавать оккупированные территории российскими. Во время встречи в Джидде эти вопросы обсуждались, но США получили позиции Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.

Наша позиция заключается в том, что мы не признаем территории оккупированные украинские российскими. Это острый вопрос. Я понимаю, что россиянам как раз это и нужно. США поднимали этот вопрос в Джидде и получили позицию Украины. (...) Вопрос территорий связывать с первым шагом очень сложно. Я бы не советовал, потому что это затягивание процесса. Это долгий путь, потому что вопрос территорий – тяжелый. Он должен решаться потом. Но красные линии должны быть озвучены сразу. И если на эти темы разговаривают американская и российская стороны, то пусть разговаривают 

- сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что на встрече в Саудовской Аравии не было никаких дополнительных условий.

Все реально, по-человечески, были счастливы, что, во-первых, мы были вместе. Две страны были вместе. Я считаю, что это серьезный шаг вперед. Второе, что Украина пошла на очень серьезный дипломатический шаг, и также все очень были рады. Я не хочу быть бабушкой, которая постоянно повторяет одно и то же, что "путин не хочет мира". Пусть Америка заставит путина сделать первый шаг. Потом будем обсуждать все остальные шаги 

- отметил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если россия не согласится на 30-дневное прекращение огня, то это будет означать, что они не соглашаются не с Украиной, а с позицией президента США Дональда Трампа.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77