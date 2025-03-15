Украина не признает оккупированные территории российскими - Зеленский
Киев • УНН
Украина не будет признавать оккупированные территории российскими, заявил Зеленский. США получили позицию Украины по этому вопросу во время встречи в Джидде.
Украинская позиция заключается в том, что Украина не будет признавать оккупированные территории российскими. Во время встречи в Джидде эти вопросы обсуждались, но США получили позиции Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.
Наша позиция заключается в том, что мы не признаем территории оккупированные украинские российскими. Это острый вопрос. Я понимаю, что россиянам как раз это и нужно. США поднимали этот вопрос в Джидде и получили позицию Украины. (...) Вопрос территорий связывать с первым шагом очень сложно. Я бы не советовал, потому что это затягивание процесса. Это долгий путь, потому что вопрос территорий – тяжелый. Он должен решаться потом. Но красные линии должны быть озвучены сразу. И если на эти темы разговаривают американская и российская стороны, то пусть разговаривают
Он также подчеркнул, что на встрече в Саудовской Аравии не было никаких дополнительных условий.
Все реально, по-человечески, были счастливы, что, во-первых, мы были вместе. Две страны были вместе. Я считаю, что это серьезный шаг вперед. Второе, что Украина пошла на очень серьезный дипломатический шаг, и также все очень были рады. Я не хочу быть бабушкой, которая постоянно повторяет одно и то же, что "путин не хочет мира". Пусть Америка заставит путина сделать первый шаг. Потом будем обсуждать все остальные шаги
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если россия не согласится на 30-дневное прекращение огня, то это будет означать, что они не соглашаются не с Украиной, а с позицией президента США Дональда Трампа.