Украина не признает оккупированные территории российскими - Зеленский

Украинская позиция заключается в том, что Украина не будет признавать оккупированные территории российскими. Во время встречи в Джидде эти вопросы обсуждались, но США получили позиции Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.

Наша позиция заключается в том, что мы не признаем территории оккупированные украинские российскими. Это острый вопрос. Я понимаю, что россиянам как раз это и нужно. США поднимали этот вопрос в Джидде и получили позицию Украины. (...) Вопрос территорий связывать с первым шагом очень сложно. Я бы не советовал, потому что это затягивание процесса. Это долгий путь, потому что вопрос территорий – тяжелый. Он должен решаться потом. Но красные линии должны быть озвучены сразу. И если на эти темы разговаривают американская и российская стороны, то пусть разговаривают - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что на встрече в Саудовской Аравии не было никаких дополнительных условий.

Все реально, по-человечески, были счастливы, что, во-первых, мы были вместе. Две страны были вместе. Я считаю, что это серьезный шаг вперед. Второе, что Украина пошла на очень серьезный дипломатический шаг, и также все очень были рады. Я не хочу быть бабушкой, которая постоянно повторяет одно и то же, что "путин не хочет мира". Пусть Америка заставит путина сделать первый шаг. Потом будем обсуждать все остальные шаги - отметил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если россия не согласится на 30-дневное прекращение огня, то это будет означать, что они не соглашаются не с Украиной, а с позицией президента США Дональда Трампа.