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Україна не визнає окуповані території російськими - Зеленський

Київ • УНН

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Україна не визнаватиме окуповані території російськими, заявив Зеленський. США отримали позицію України щодо цього питання під час зустрічі у Джидді.

Україна не визнає окуповані території російськими - Зеленський

Українська позиція полягає в тому, що Україна не визнаватиме окуповані території російськими. Під час зустрічі у Джидді ці питання обговорювалося, але США отримали позиції України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Наша позиція полягає в тому, що ми не визнаємо території окуповані українські російськими. Це гостре питання. Я розумію, що росіянам якраз це і потрібно. США підіймали це питання в Джидді і отримали позицію України. (...) Питання територій пов’язувати з першим кроком дуже складно. Я б не радив, бо це затягування процесу. Це довгий шлях, тому що питання територій – важке. Воно повинно вирішуватися потім. Але червоні лінії повинні бути озвучені одразу. І якщо на ці теми розмовляють американська і російська сторони, то нехай розмовляють 

- сказав Зеленський.

Він також наголосив, що на зустрічі в Саудівській Аравії не було ніяких додаткових умов.

Всі реально, по-людськи, були щасливі, що, по-перше, ми були разом. Дві країни були разом. Я вважаю, що це серйозний крок вперед. Друге, що Україна пішла на дуже серйозний дипломатичний крок, і також всі дуже були раді. Я не хочу бути бабцею, яка постійно повторює одне й те саме, що "путін не хоче миру". Нехай Америка змусить путіна зробити перший крок. Потім будемо обговорювати всі інші кроки 

- зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо росія не погодиться на 30-денне припинення вогню, то це означатиме, що вони не погоджуються не з Україною, а з позицією президента США Дональда Трампа.

Павло Башинський

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