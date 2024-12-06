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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина начнет получать первые 50 млрд долл благодаря замороженным активам рф в 2025 году

Украина начнет получать первые 50 млрд долл благодаря замороженным активам рф в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 2655 просмотра

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Украина начнет получать 50 млрд долларов от G7 в 2025 году за счет замороженных российских активов. Кредит не нужно будет возвращать, если Украина не получит репарации от рф.

Первые 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов Украина начнет получать уже в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.

Пока идет юридическая процедура образования соответствующего компенсационного механизма, пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов, первые 50 млрд долларов начнем получать уже в следующем году, государство взяло на себя обязательство помогать гражданам восстанавливать свое имущество

- сказал Шмыгаль.

Дополнение

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон об условиях получения Украиной от стран "Группы семи" кредита на 50 млрд долларов. Согласно документу, кредит не нужно будет возвращать, если Украина не получит репарации от рф.

В октябре лидеры G7 согласовали предоставление Украине 50 млрд долларов в виде займов через механизм чрезвычайного ускорения доходов. Средства будут обслуживаться за счет иммобилизованных российских активов.

3 декабря Верховная Рада приняла в целом Законопроект об условиях получения 50 млрд долларов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
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