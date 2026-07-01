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Украина инвестирует почти 1 млрд грн в производство взрывчатых веществ - Федоров

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Министр обороны Федоров сообщил об инвестиции 944 млн грн в шесть компаний для производства взрывчатки. Каждое предприятие сможет производить как минимум 7 тонн в месяц.

Украина инвестирует почти 1 млрд грн в производство взрывчатых веществ - Федоров

Украина инвестирует почти 1 млрд грн в развитие производства взрывчатых веществ. Финансирование получат шесть украинских компаний в рамках первого грантового конкурса кластера оборонных инноваций Brave1. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, общая стоимость проектов составляет 944 млн грн, из которых 620 млн грн – государственное софинансирование. Каждое предприятие сможет производить не менее 7 тонн взрывчатых веществ в месяц с возможностью дальнейшего наращивания объемов.

Федоров подчеркнул, что на мировом рынке сейчас наблюдается дефицит взрывчатых веществ, тогда как для Украины они являются критически важными для производства боеприпасов, дронов, ракет и других средств поражения.

За три года работы Brave1 стал крупнейшим венчурным defense-tech-инвестором в Европе, выдав почти 1 000 грантов на общую сумму более 5,8 млрд грн. Сегодня экосистема объединяет свыше 2 500 компаний и более 5 000 оборонных разработок.

Министр также сообщил, что грантовую программу обновили, добавив 53 новых технологических приоритета. 

Среди них – материалы для ракет, автономные и роевые дроны, высокоточные боеприпасы, подводные беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы, лазерное оружие и другие перспективные направления. Украинские разработчики могут получить гранты от 500 тыс. до 8 млн грн.

Кроме того, стартует специальная программа BraveTech EU для поддержки прорывных оборонных технологий, а в рамках инициативы Brave Prime Украина будет сотрудничать с мировыми производителями оборонной продукции. Первыми партнерами стали компании SAAB и Airbus.

По словам Федорова, государство продолжает развивать украинский оборонно-промышленный комплекс, чтобы наращивать производство современного вооружения и технологий для нужд фронта.

Украина работает над получением противоракет PAC-2 и PAC-3 для Patriot - Федоров01.07.26, 17:43 • 1334 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеЭкономика