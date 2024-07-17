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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и ЕБРР обсудили расширение сотрудничества для привлечения инвестиций и финансирования энергетических проектов

Украина и ЕБРР обсудили расширение сотрудничества для привлечения инвестиций и финансирования энергетических проектов

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 14:30  •  5633 просмотра

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Министерство экономики обсудило расширение сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития с целью привлечения дополнительных ресурсов для Украины, в частности для проектов в энергетическом секторе, усиление страхования военных рисков, увеличение финансовых инструментов, а также поддержку инициатив по разминированию и инвестированию.

Минэкономики обсудило приоритеты сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, что включает инициативы для стимулирования привлечения инвестиций в Украину и возможности по расширению портфеля Банка в секторе энергетики. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

Сотрудничество с ЕБРР обсудили 15 июля во время встречи первого заместителя министра экономики Алексея Соболева с делегацией ЕБРР во главе с управляющим директором ЕБРР в Украине и Молдове Арвидом Тюркнером.

Правительство благодарно ЕБРР за поддержку экономических реформ и проектов по восстановлению и развитию Украины. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего сотрудничества для привлечения дополнительных ресурсов в страну, в частности для воплощения проектов в энергетической сфере, что является приоритетом правительства. Среди ключевых направлений сотрудничества - усиление работы по страхованию от военных рисков, увеличение разнообразия доступных финансовых инструментов, включая для развития рынка гуманитарного разминирования и привлечения международных инвестиций в Украину

- отметил Алексей Соболев.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках Ukraine Investment Framework, второго компонента программы финансовой поддержки от ЕС Ukraine Facility. В частности, в результате подписания Банком соглашений о финансировании и предварительном финансировании во время конференции по восстановлению Украины (URC) в Берлине 11-12 июня ЕБРР расширил доступный объем финансирования в Украине во время войны до 4,5 млрд евро.

Также  Минэкономики работает над централизованной поддержкой бизнеса, и, в том числе, частного сектора и в конце июля выпустит Руководство - пошаговые инструкции по доступным инструментам финансирования (проектное финансирование, банковское кредитование, инструменты распределения рисков, доступные гранты и техническая помощь) для всех типов бизнеса, а также все необходимые контакты с международными организациями, украинскими предприятиями и потенциальными новыми бизнесами на рынке.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках создания Project Preparation Facility, над запуском которого работает правительство для увеличения количества готовых для привлечения финансирования проектов. Это позволит увеличить количество проектов, которым будет доступно в том числе финансирование от ЕБРР и других МФО, которые уже стали партнерами в программе Ukraine Facility.

Бельгия профинансирует проекты по восстановлению в Украине на 150 млн евро: подписали соглашение17 июля 2024, 10:53 • 26597 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Экономика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
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