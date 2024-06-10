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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Словакия упрощают открытие международных автобусных маршрутов

Украина и Словакия упрощают открытие международных автобусных маршрутов

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 12:57  •  1136 просмотра

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Украина и Словакия договорились упростить процедуру открытия международных автобусных маршрутов между двумя странами, отменив требование к перевозчикам иметь паритетного партнера из другой страны.

Украина и Словакия договорились об упрощении процедуры открытия международных автобусных маршрутов между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, передает УНН

Детали

Речь идет об отмене нормы о необходимости иметь перевозчику паритетного партнера из другой страны.

"Требование наличия паритетного партнера для открытия маршрута усложняет процедуру, создает бюрократические преграды для перевозчика и фактически не влияет на соблюдение баланса на рынке двусторонних пассажирских перевозок. - заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач. 

Кроме того, стороны договорились рассматривать заявления на открытие маршрутов в течение 30 дней, что значительно ускорит процесс открытия и соответственно запуск новых маршрутов.

Также, словацкая сторона подчеркнула, что в один день с одной автостанции по одному международному маршруту может отправляться только один автобус. 

Напомним

В апреле сообщалось, что Украина и Черногория договорились об установлении "транспортного безвиза" для грузовых перевозок с 1 июня 2024 года, а также работают над налаживанием регулярного автобусного сообщения и беспаритетных пассажирских перевозок между двумя странами.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Обществополитика
chernogoriyaЧерногория
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина
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