Україна і Словаччина спрощують відкриття міжнародних автобусних маршрутів
Київ • УНН
Україна і Словаччина домовилися спростити процедуру відкриття міжнародних автобусних маршрутів між двома країнами, скасувавши вимогу до перевізників мати паритетного партнера з іншої країни.
Україна та Словаччина домовились про спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між двома країнами. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає УНН.
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Мова йде про скасування норми щодо необхідності мати перевізнику паритетного партнера з іншої країни.
"Вимога наявності паритетного партнера для відкриття маршруту ускладнює процедуру, створює бюрократичні перепони для перевізника та фактично ж не впливає на дотримання балансу на ринку двосторонніх пасажирських перевезень. – заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Крім того, сторони домовилися розглядати заяви на відкриття маршрутів впродовж 30 днів, що значно прискорить процес відкриття та відповідно запуск нових маршрутів.
Також, словацька сторона наголосила, що в один день з однієї автостанції за одним міжнародним маршрутом може відправлятись лише один автобус.
Нагадаємо
У квітні повідомлялось, що Україна та Чорногорія домовилися про встановлення "транспортного безвізу" для вантажних перевезень з 1 червня 2024 року, а також працюють над налагодженням регулярного автобусного сполучення та безпаритетних пасажирських перевезень між двома країнами.