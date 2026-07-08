Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS

Украина и Германия подписали соглашение о реализации по совместному производству дронов BARS. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Вместе с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом мы подписали соглашение о реализации по совместному производству дронов BARS - сообщил Сибига.

Как сообщил глава МИД, соглашение было заключено по результатам совместных усилий Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine.

Немецкая сторона будет финансировать производство БПЛА на первом этапе проекта, а все изготовленное оборудование будет поставлено Вооруженным Силам Украины - резюмировал Сибига.

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