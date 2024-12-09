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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Эстония призвали ЕС усилить против российского” Газпрома " и российских нефтяных компаний

Киев  •  УНН

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Премьер-министры Украины и Эстонии подписали совместное заявление по усилению санкционного давления на рф. Страны призывают к полному торговому эмбарго и санкциям против российских нефтегазовых компаний.

Украина и Эстония приняли совместное заявление по итогам встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и премьер-министр Эстонии Кристена Михала.

Украины призвали ЕС к усилению санкционного давления на Россию, включающего установление полного торгового эмбарго, санкции против" Газпрома " и российских нефтяных компаний, передает УНН

детали

Мы приветствуем об активной позиции Эстонии в Европейском Союзе в отношении санкций и использования замороженных российских активов, призываем к усилению санкционного давления на Россию. Это включает установление полного торгового эмбарго, санкции против "Газпрома" и российских нефтяных компаний. Подготовка 16-го пакета санкций должна быть ускорена с фокусом на сокращении доходов России, в частности путем ограничения экспорта энергоносителей-основного источника ее доходов - и ограничении доступа к чувствительным товарам и технологиям, включая металлургию, ядерную и химическую промышленность

- говорится в заявлении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в заявлении также подтвердили решимость противостоять российскому агрессору; акцентировали на безоговорочной политической поддержке Украины со стороны Эстонии по всем важным вопросам; договорились об усилении санкций для противодействия теневому флоту России.

Напомним

Эстония с начала полномасштабного вторжения рф предоставила Украине оборонную поддержку на сумму 542 млн евро, что достигает 1,4% ВВП страны. В течение трех последующих лет Эстония будет предоставлять Украине 0,25% своего ВВП, что составляет 100 млн евро.

В прошлом месяце США наложили санкции на российский банк, усилив попытки наказать москву за войну в Украине. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль