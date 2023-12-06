Украина и Австрия обсуждают ядерную безопасность и поддержку украинского энерго сектора

Министр энергетики Герман Галущенко обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Украине Арадом Бенке вопросы обеспечения ядерной безопасности и поддержку энергосектора. О результатах их переговоров сообщили в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на встрече Галущенко и Бенкьо обсудили сотрудничество на международном уровне для обеспечения ядерной безопасности. В частности речь шла о важности деятельности рабочей группы "Президентская Формула мира: радиационная и ядерная безопасность", к которой приобщена и Австрия.

На встрече также обсуждалось углубление сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и развитие распределенной генерации.

Это не вопрос войны россии против Украины, это вопрос глобальной ядерной безопасности. Россияне не контролируют ситуацию на станции, и в любой момент там может произойти ядерная авария, последствия которой почувствует не только Украина и наши соседи, но и многие другие европейские страны. - сказал Галущенко.

Украинский министр также добавил, что оккупанты на ЗАЭС вызвали уже 8 блэкаут.

В завершение встречи глава Минэнерго поблагодарил Австрию за выделение 1 млн евро на поддержку деятельности миссии МАГАТЭ в Украине.

Напомним

2 декабря на Запорожской атомной электростанции произошло восьмое отключение электроэнергии. Охлаждение реактора осуществлялось с помощью дизельных генераторов.