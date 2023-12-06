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Украина и Австрия обсуждают ядерную безопасность и поддержку украинского энерго сектора

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 17:30  •  2313 просмотра

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Министр энергетики Украины Галущенко и посол Австрии Бенчио встретились, чтобы обсудить ядерную безопасность и энергетическое сотрудничество. Они подчеркнули глобальные проблемы ядерной безопасности, и Украина поблагодарила Австрию за финансирование миссии МАГАТЭ.

 Министр энергетики Герман Галущенко обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Украине Арадом Бенке вопросы обеспечения ядерной безопасности и поддержку энергосектора. О результатах их переговоров сообщили в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на встрече Галущенко и Бенкьо обсудили сотрудничество на международном уровне для обеспечения ядерной безопасности. В частности речь шла о важности деятельности рабочей группы "Президентская Формула мира: радиационная и ядерная безопасность", к которой приобщена и Австрия.

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На встрече также обсуждалось углубление сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и развитие распределенной генерации.

Это не вопрос войны россии против Украины, это вопрос глобальной ядерной безопасности. Россияне не контролируют ситуацию на станции, и в любой момент там может произойти ядерная авария, последствия которой почувствует не только Украина и наши соседи, но и многие другие европейские страны.

- сказал Галущенко.

Украинский министр также добавил, что оккупанты на ЗАЭС вызвали уже 8 блэкаут.

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В завершение встречи глава Минэнерго поблагодарил Австрию за выделение 1 млн евро на поддержку деятельности миссии МАГАТЭ в Украине.

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Напомним

2 декабря на Запорожской атомной электростанции произошло восьмое отключение электроэнергии. Охлаждение реактора осуществлялось с помощью дизельных генераторов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Україна та Австрія обговорюють ядерну безпеку та підтримку українського енергосектору
Ukraine and Austria discuss nuclear safety and support for the Ukrainian energy sector
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Украина и Австрия обсуждают ядерную безопасность и поддержку украинского энерго сектора

Министр энергетики Украины Галущенко и посол Австрии Бенчио встретились, чтобы обсудить ядерную безопасность и энергетическое сотрудничество. Они подчеркнули глобальные проблемы ядерной безопасности, и Украина поблагодарила Австрию за финансирование миссии МАГАТЭ.

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