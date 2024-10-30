Украина готовит план из трех пунктов ко второму Саммиту мира - ОП
Киев • УНН
Пресс-секретарь президента сообщил о подготовке плана из трех пунктов ко второму Саммиту мира. Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга для получения их поддержки.
Ко второму Саммите мира Украина подготовит план из трех пунктов. Об этом спикер Президента Украины Сергей Никифоров сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.
«Украина готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором Саммите мира», - сказал он.
Представитель ОП не уточнил, что именно содержится в этих пунктах плана, однако добавил, что в этом контексте продолжается активное сотрудничество со странами так называемого Глобального юга.
«Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой», - добавил Никифоров.
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