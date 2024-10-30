Украина готовит план из трех пунктов ко второму Саммиту мира - ОП

Ко второму Саммите мира Украина подготовит план из трех пунктов. Об этом спикер Президента Украины Сергей Никифоров сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

«Украина готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором Саммите мира», - сказал он.

Представитель ОП не уточнил, что именно содержится в этих пунктах плана, однако добавил, что в этом контексте продолжается активное сотрудничество со странами так называемого Глобального юга.

«Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой», - добавил Никифоров.

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