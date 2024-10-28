Премьер Индии может организовать второй Саммит мира - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил о возможности проведения второго Саммита мира в Индии под организацией премьер-министра Моди. Однако есть нюанс - страна должна присоединиться к коммюнике первого Саммита.
Второй Саммит мира может быть проведен в Индии. Премьер-министр Нарендра Моди может организовать соответствующий саммит. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН.
Мы говорили с премьер-министром Моди. У нас есть площадка Саммит мира. Я считаю, что мы бы могли провести второй Саммит мира в любой уважаемой столице, безусловно это может быть в Индии и премьер-министр может, это сделать, может организовать соответствующий саммит, но для этого нужно нам подготовиться
Также он отметил, что Украина хотела бы услышать, те или иные предложения от тех, или иных стран.
И предложения Индии, и Европейского Союза, Африканского континента. И если Бразилия, Китай хотят, как-то видят и у них есть предложения, пожалуйста, но только на основе нашего формата, потому что война у нас. Я считаю, что такой саммит может быть в Индии
Дополнение
Зеленский ранее заявлял, что Украина поддерживает проведение второго Саммита мира в Индии, однако Киев не сможет провести его в стране, которая не присоединилась к коммюнике Саммита.
Совместное коммюнике Саммита мира не поддержали, в частности Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.