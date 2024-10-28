Премьер Индии может организовать второй Саммит мира - Зеленский

Второй Саммит мира может быть проведен в Индии. Премьер-министр Нарендра Моди может организовать соответствующий саммит. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН.

Мы говорили с премьер-министром Моди. У нас есть площадка Саммит мира. Я считаю, что мы бы могли провести второй Саммит мира в любой уважаемой столице, безусловно это может быть в Индии и премьер-министр может, это сделать, может организовать соответствующий саммит, но для этого нужно нам подготовиться

Также он отметил, что Украина хотела бы услышать, те или иные предложения от тех, или иных стран.

И предложения Индии, и Европейского Союза, Африканского континента. И если Бразилия, Китай хотят, как-то видят и у них есть предложения, пожалуйста, но только на основе нашего формата, потому что война у нас. Я считаю, что такой саммит может быть в Индии