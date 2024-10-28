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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер Индии может организовать второй Саммит мира - Зеленский

Киев  •  УНН

12:24 • 6923 просмотра

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Президент Украины заявил о возможности проведения второго Саммита мира в Индии под организацией премьер-министра Моди. Однако есть нюанс - страна должна присоединиться к коммюнике первого Саммита.

Второй Саммит мира может быть проведен в Индии. Премьер-министр Нарендра Моди может организовать соответствующий саммит. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН.  

Мы говорили с премьер-министром Моди. У нас есть площадка Саммит мира. Я считаю, что мы бы могли провести второй Саммит мира в любой уважаемой столице, безусловно это может быть в Индии и премьер-министр может, это сделать, может организовать соответствующий саммит, но для этого нужно нам подготовиться

- сказал Зеленский.  

Также он отметил, что Украина хотела бы услышать,  те или иные предложения от тех, или иных стран. 

И предложения Индии, и Европейского Союза, Африканского континента. И если Бразилия, Китай хотят, как-то видят и у них есть предложения, пожалуйста, но только на основе нашего формата, потому что война у нас. Я считаю, что такой саммит может быть в Индии

 - заявил Зеленский. 

Дополнение 

Зеленский ранее заявлял, что Украина поддерживает проведение второго Саммита мира в Индии, однако Киев не сможет провести его в стране, которая не присоединилась к коммюнике Саммита.  

Совместное коммюнике Саммита мира не  поддержали, в частности Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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