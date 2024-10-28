Прем'єр Індії може організувати другий Саміт миру - Зеленський 

Другий Саміт миру може бути проведений в Індії. Прем’єр-міністр Нарендра Моді може організувати відповідний саміт. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.

Ми говорили з прем'єр-міністром Моді. У нас є майданчик Саміт миру. Я вважаю, що ми б могли провести другий Саміт миру в будь-якій поважній столиці, безумовно це може бути в Індії й прем’єр-міністр може, це зробити, може організувати відповідний саміт, але для цього потрібно нам підготуватися