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Прем'єр Індії може організувати другий Саміт миру - Зеленський 

Київ • УНН

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Президент України заявив про можливість проведення другого Саміту миру в Індії під організацією прем'єр-міністра Моді. Проте є нюанс - країна має приєднатися до комюніке першого Саміту.

Прем'єр Індії може організувати другий Саміт миру - Зеленський 

Другий Саміт миру може бути проведений в Індії. Прем’єр-міністр Нарендра Моді може організувати відповідний саміт. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.  

Ми говорили з прем'єр-міністром Моді. У нас є майданчик Саміт миру. Я вважаю, що ми б могли провести другий Саміт миру в будь-якій поважній столиці, безумовно це може бути в Індії й прем’єр-міністр може, це зробити, може організувати відповідний саміт, але для цього потрібно нам підготуватися

- сказав Зеленський.  

Також він зазначив, що Україна хотіла б почути,  ті чи інші пропозиції від тих, чи інших країн. 

І пропозиції Індії, і Європейського Союзу, Африканського континенту. І якщо Бразилія, Китай хочуть, якось бачать й в них є пропозиції, будь ласка, але тільки на основі нашого формату, тому що війна у нас. Я вважаю, що такий саміт може бути в Індії

 - заявив Зеленський. 

Доповнення 

Зеленський раніше заявляв, що Україна підтримує проведення другого Саміту миру в Індії, проте Київ не зможе провести його в країні, яка не приєдналася до комюніке Саміту.  

Спільне комюніке Саміту миру не  підтримали, зокрема Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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