06:51 • 10144 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06 • 27601 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 20246 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 30866 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 60235 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 74674 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 89590 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 164305 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 127113 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 110468 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает россии и ее войне - Зеленский

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает россии в войне. Также переданы предложения по ограничению схем поставок, поскольку в дронах и ракетах рф обнаружено более 100 тысяч иностранных компонентов.

Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает россии и ее войне - Зеленский

Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает россии и ее войне, сообщил в понедельник Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает россии и ее войне, также мы передали предложения по ограничению схем поставок

- сообщил Президент.

Зеленский: в дронах и ракетах с атаки РФ 5 октября более 100 тыс. иностранных компонентов, ожидаем решения координаторов G7 по санкциям06.10.25, 12:03 • 814 просмотров

Напомним

По данным Президента, в дронах и ракетах, которыми россия атаковала Украину в ночь на 5 октября, содержалось более 100 тыс. компонентов иностранного производства. И Украина ожидает системного решения от встречи санкционных координаторов G7 на этой неделе.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Владимир Зеленский
Украина