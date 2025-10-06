Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает россии и ее войне - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает россии в войне. Также переданы предложения по ограничению схем поставок, поскольку в дронах и ракетах рф обнаружено более 100 тысяч иностранных компонентов.
Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает россии и ее войне, сообщил в понедельник Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.
Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает россии и ее войне, также мы передали предложения по ограничению схем поставок
Зеленский: в дронах и ракетах с атаки РФ 5 октября более 100 тыс. иностранных компонентов, ожидаем решения координаторов G7 по санкциям06.10.25, 12:03 • 814 просмотров
Напомним
По данным Президента, в дронах и ракетах, которыми россия атаковала Украину в ночь на 5 октября, содержалось более 100 тыс. компонентов иностранного производства. И Украина ожидает системного решения от встречи санкционных координаторов G7 на этой неделе.