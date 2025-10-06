Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает россии и ее войне - Зеленский

Украина готовит новые санкции против тех, кто помогает россии и ее войне, сообщил в понедельник Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Напомним

По данным Президента, в дронах и ракетах, которыми россия атаковала Украину в ночь на 5 октября, содержалось более 100 тыс. компонентов иностранного производства. И Украина ожидает системного решения от встречи санкционных координаторов G7 на этой неделе.