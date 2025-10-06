Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає росії і її війні - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає росії у війні. Також передано пропозиції щодо обмеження схем постачання, оскільки у дронах і ракетах рф виявлено понад 100 тисяч іноземних компонентів.
Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає росії та її війні, також ми передали пропозиції щодо обмеження схем постачання
За даними Президента, у дронах і ракетах, якими росія атакувала Україну в ніч на 5 жовтня, містилося понад 100 тис. компонентів іноземного виробництва. І Україна очікує системного рішення від зустрічі санкційних координаторів G7 цього тижня.