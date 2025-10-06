Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає росії і її війні - Зеленський

$41.230.05
48.380.12
ukenru
10:10 • 600 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51 • 10714 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 28603 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 20791 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 31337 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 60558 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 74836 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 89712 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 164684 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 127313 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
90%
750мм
Популярнi новини
В Луганську окупанти влаштували "день зрадника" і нагородили вчителів-колаборантів - ЦНС6 жовтня, 00:26 • 17938 перегляди
Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду6 жовтня, 01:58 • 16291 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село ЛапаївкаVideo6 жовтня, 02:29 • 22354 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено6 жовтня, 03:21 • 19950 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині06:37 • 12770 перегляди
Публікації
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 8304 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto06:06 • 28610 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 164687 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 93788 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 106929 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Емманюель Макрон
Тім Кук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Європа
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 54402 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 51543 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 127316 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 60183 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 61895 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Forbes
Іскандер (ОТРК)
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)

Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає росії і її війні - Зеленський

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає росії у війні. Також передано пропозиції щодо обмеження схем постачання, оскільки у дронах і ракетах рф виявлено понад 100 тисяч іноземних компонентів.

Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає росії і її війні - Зеленський

Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає росії та її війні, повідомив у понеділок Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.

Україна готує нові санкції проти тих, хто допомагає росії та її війні, також ми передали пропозиції щодо обмеження схем постачання

- повідомив Президент.

Зеленський: у дронах і ракетах з атаки рф 5 жовтня понад 100 тис. іноземних компонентів, очікуємо рішення координаторів G7 щодо санкцій06.10.25, 12:03 • 930 переглядiв

Нагадаємо

За даними Президента, у дронах і ракетах, якими росія атакувала Україну в ніч на 5 жовтня, містилося понад 100 тис. компонентів іноземного виробництва. І Україна очікує системного рішення від зустрічі санкційних координаторів G7 цього тижня.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Зеленський
Україна