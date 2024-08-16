Украина экспортировала 42 млн тонн агропродукции по морскому коридору
Киев • УНН
За время работы морского коридора Украина экспортировала более 42 млн тонн агропродукции. Сейчас морем экспортируется почти 70% агропродукции, что незначительно меньше, чем до полномасштабного вторжения.
За время работы украинского морского коридора Украина экспортировала более 42 млн тонн агропродукции. Сейчас морем экспортируется почти 70% агропродукции. Об этом заявил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона, пишет УНН.
Было экспортировано более 42 млн тонн продукции
По его словам, Украина сейчас экспортирует морем почти 70% агропродукции. Это незначительно меньше, чем было до полномасштабного вторжения.
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