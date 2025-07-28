Украина до конца лета ожидает 42 тысячи курсов лечения вирусного гепатита С

В Украине в прошлом году удалось пролечить 21 тысячу пациентов с вирусным гепатитом С. В течение этого лета будет поставлено 42 тысячи курсов лечения этой болезни. Об этом сообщила специалист по управлению и противодействию вирусным гепатитам и опиоидной зависимости Центра общественного здоровья Ирина Скрипка во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

"В прошлом году нам удалось пролечить более 21 тысячи пациентов с вирусным гепатитом С. Были определенные риски, потому что был ограничен доступ к лечению. У нас было недостаточно препаратов, чтобы пролечить всех пациентов. Сейчас в течение лета будет поставлено около 42 тысяч курсов для лечения вирусного гепатита С", - сообщила Скрипка.

Скрипка также подчеркнула, что вирусный гепатит С излечим. Вылечить его можно за три или шесть месяцев.

"Стоит отметить, что вирусный гепатит С абсолютно излечим. Его можно довольно быстро и эффективно преодолеть. Лечение длится от трех до шести месяцев", - указала специалист.

Дополнение

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами. Центр Шалимова рассказал о профилактике, диагностике и лечении вирусных гепатитов, а также о том, как избежать заражения и что делать, если у близкого человека диагностирован гепатит.