Украина до конца лета ожидает 42 тысячи курсов лечения вирусного гепатита С

$41.780.01
48.980.12
ukenru
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
09:50 • 5484 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Эксклюзив
09:46 • 13101 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
09:11 • 11821 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Эксклюзив
08:08 • 15293 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
06:09 • 20966 просмотра
Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса
27 июля, 14:42 • 64683 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
Эксклюзив
27 июля, 10:16 • 98472 просмотра
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
27 июля, 06:57 • 71184 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 67537 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 71541 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.7м/с
71%
745мм
Популярные новости
Торговое соглашение ЕС и США: Мерц дал оценку договоренностям28 июля, 01:42 • 11139 просмотра
Атака на Киев: число пострадавших возросло до восьми, среди них ребенок28 июля, 02:03 • 32418 просмотра
Кропивницкий пережил ночную атаку дронов: что известно28 июля, 02:32 • 36597 просмотра
Ракетный удар России по Украине 28 июля: Польше пришлось поднять истребители28 июля, 03:03 • 49245 просмотра
Атака рф на Хмельницкую область: под ударом был Староконстантинов, есть повреждения08:22 • 5576 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 226399 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 157880 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 201395 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 171399 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 191340 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Андрюс Кубилиус
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Кропивницкий
Стокгольм
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 64715 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 34152 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 36467 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 33765 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 33780 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
MIM-104 Patriot
Старлинк
КАБ-250

Украина до конца лета ожидает 42 тысячи курсов лечения вирусного гепатита С

Киев • УНН

 • 696 просмотра

В прошлом году в Украине пролечили 21 тысячу пациентов с вирусным гепатитом С. Этим летом будет поставлено 42 тысячи курсов лечения этой болезни.

Украина до конца лета ожидает 42 тысячи курсов лечения вирусного гепатита С

В Украине в прошлом году удалось пролечить 21 тысячу пациентов с вирусным гепатитом С. В течение этого лета будет поставлено 42 тысячи курсов лечения этой болезни. Об этом сообщила специалист по управлению и противодействию вирусным гепатитам и опиоидной зависимости Центра общественного здоровья Ирина Скрипка во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали

"В прошлом году нам удалось пролечить более 21 тысячи пациентов с вирусным гепатитом С. Были определенные риски, потому что был ограничен доступ к лечению. У нас было недостаточно препаратов, чтобы пролечить всех пациентов. Сейчас в течение лета будет поставлено около 42 тысяч курсов для лечения вирусного гепатита С", - сообщила Скрипка.

Скрипка также подчеркнула, что вирусный гепатит С излечим. Вылечить его можно за три или шесть месяцев.

"Стоит отметить, что вирусный гепатит С абсолютно излечим. Его можно довольно быстро и эффективно преодолеть. Лечение длится от трех до шести месяцев", - указала специалист.

Дополнение

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитами. Центр Шалимова рассказал о профилактике, диагностике и лечении вирусных гепатитов, а также о том, как избежать заражения и что делать, если у близкого человека диагностирован гепатит.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Здоровье
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9