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Україна до кінця літа очікує 42 тисячі курсів лікування вірусного гепатиту С

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Минулого року в Україні пролікували 21 тисячу пацієнтів з вірусним гепатитом С. Цього літа буде поставлено 42 тисячі курсів лікування цієї хвороби.

Україна до кінця літа очікує 42 тисячі курсів лікування вірусного гепатиту С

В Україні минулого року вдалося пролікувати 21 тисячу пацієнтів з вірусним гепатитом С. Протягом цього літа буде поставлено 42 тисячі курсів лікування цієї хвороби. Про це повідомила фахівчиня з управління та протидії вірусним гепатитам та опіоїдної залежності Центру громадського здоров’я Ірина Скрипка під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

Деталі

"У минулому році нам вдалося пролікувати більше 21 тисячі пацієнтів з вірусним гепатитом С. Були певні ризики, бо був обмежений доступ до лікування. У нас було недостатньо препаратів, щоб пролікувати всіх пацієнтів. Зараз протягом літа буде поставлено близько 42 тисяч курсів для лікування вірусного гепатиту С", - повідомила Скрипка.

Скрипка також наголосила, що вірусний гепатит С є виліковним. Вилікувати його можна за три або шість місяців.

"Варто наголосили, що вірусний гепатит С є абсолютно виліковний. Його можна доволі швидко та ефективно подолати. Лікування триває від трьох до шести місяців", - вказала фахівчиня.

Доповнення

28 липня відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитами. Центр Шалімова розповів про профілактику, діагностику та лікування вірусних гепатитів, а також про те, як уникнути зараження та що робити, якщо у близької людини діагностовано гепатит.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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