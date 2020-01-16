Принят новый Закон "О полном среднем образовании": основные положения

КИЕВ. 16 января. УНН. Верховная Рада сегодня приняла новый Закон Украины "О полном среднем образовании", содержащий ряд новаций, как для учителей так и для ученика. УНН предлагает разъяснения Министерства образования по основным положениям документа, который, в случае подписания его Президентом, уже вскоре вступит в силу.

Документ введет в Украине педагогическую интернатуру, ученическое самоуправление и профильно-ориентированную старшую школу.

Новаций для учеников

Гарантии равного доступа к образованию. Гарантируется зачисления детей в начальную школу без конкурсов, при этом заведение должно быть территориально доступным для детей независимо от их социального статуса или места рождения. Инклюзивность - то есть возможность детям с особыми образовательными потребностями учиться в обычных школах по собственной образовательной траектории - что также предусмотрена документом и гарантируется ученикам.

Детям на длительном стационарном лечении вернут отмененное ранее право получать образование в медучреждениях.

Индивидуальная образовательная траектория. В Минобразования ожидают, что механизм даст "возможность каждому ученику гибко и с учетом собственных потребностей и талантов строить свое обучение". Это важно прежде всего для детей с особыми образовательными потребностями и тех учеников, кто дополнительно углубленно учатся вне школы и стремятся учиться дома.

В то же время, для работы по индивидуальной траектории ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу. Под это должны будут создаваться индивидуальные учебные планы, которые, как ожидают в МОН, будут писать вместе педагоги, родители и ученик, одобрять педсовет и утверждать директор.

Далее для подтверждения знаний по предметам, которые приобретаются вне учреждения, проводится обычное годовое оценивание или ГНА.

Если же речь идет о подтверждении результатов на домашней форме обучения, школьнику нужно будет сдавать семестровый контроль (то есть 2 в год).

Дополнительные индивидуальные и/или групповые консультации для учащихся. Закон откроет возможность предоставления ученикам, нуждающихся в этом, индивидуальных и/или групповых консультаций на базе школы. Планируется, что такие консультации будут оплачиваться за счет государства.

Право на справедливую оценку и требования к добродетели. "Закон впервые на законодательном уровне устанавливает право учащихся на справедливое, беспристрастное, объективное, независимое, недискриминационное и добродетельное оценивание результатов обучения, независимо от вида и формы получения ими образования", - заявили в МОН.

В то же время документ устанавливает конкретные виды ответственности за нарушение академической добродетели.

Выбор предметов учащимися. Закон вводит право учащихся выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы).

Три адаптационные цикла обучения - 1-2 классы, 5-6 классы и 10 класс. Это также новация вновь принятого Закона, эти периоды - наиболее уязвимы для детей в течение школьной жизни. Это будет обязательно учитываться при планировании обучения в школах, обещают в МОН.

Больше прав для ученического самоуправления. Закон предусматривает:



четкие полномочия ученического самоуправления;



право руководителя ученического самоуправления на безотлагательный прием руководителем учреждения образования;



право учащихся через своих представителей участвовать в заседаниях педагогического совета по всем вопросам, касающимся организации и реализации образовательного процесса.



Реализация права каждого украинского ребенка на овладение государственным языком. Документ предусматривает три модели изучения украинского языка в школах.

"Данная новация - результат детализации положений Закона "Об образовании". Соответствующая статья документа была написана по результатам многочисленных консультаций с представителями национальных меньшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии", - заявляют в Минобразования.

Итак, первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства, которое этот язык защищало бы и развивало. Прежде всего речь идет о крымских татарах.

Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель - для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и речевой среды, использование этой модели может быть разное, но основы такие:



материнским языком, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе;



в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке;



со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.



Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной с украинским языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет обучаться языком меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Основные новации для учителей

Реальная педагогическая автономия учителя в:



создании программ;



разработке собственной системы оценки и поощрения ученика (с созданием шкалы перевода в 12-балльную шкалу)



повышении квалификации по своему выбору и за счет государства.



Большие возможности для роста зарплаты учителя. В МОН уверяют, что документ предусматривает больше доплат для учителей, в частности от 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Кроме этого, ожидается, что педагоги смогут получать дополнительные доплаты, которые благодаря закону сможет устанавливать основатель заведения.

Педагогическая интернатура для молодого учителя. Первый год работы молодой учитель будет проходить педагогическую интернатуру. В ее рамках он или она получит наставника, который будет обязан предоставлять консультации молодому специалисту и помогать ему стать успешным учителем. Наставник получать дополнительную 20% надбавку.

Больше возможностей для педагогического роста учителей. "Новый Закон устанавливает государственные гарантии повышения квалификации учителя и предполагает его софинансирование из государственного и местных бюджетов, возможность повышать квалификацию у негосударственных провайдеров, создание новых центров профессионального развития педагогических работников.

Документ также определяет категории педагогических работников, имеющих право на прохождение сертификации, и права и обязанности, которые приобретают учителя в случае ее успешного прохождения", - пояснили в МОН.

Новаций для родителей

Более безопасная среда для детей. Ожидается, что закон даст возможность родителям сопровождать ребенка с особыми образовательными потребностями во время обучения, а также предоставляет гарантии защиты учащихся от буллинга. Кроме этого, документ предусматривает обязательное обучение учителей основам домедицинской помощи и закрывает доступ в заведение лицам, совершившим преступление против половой свободы или половой неприкосновенности ребенка.

Право инициировать проведение внепланового институционального аудита учебного заведения. Идеология такой проверки изменена - она направлена прежде всего на поддержку и защиту школы и всех участников образовательного процесса.

"Если родители видят проблемы в работе заведения и исчерпали все возможности решить это вместе с администрацией школы, институциональный аудит сможет расставить точки над "і"и помочь найти оптимальный выход из ситуации", - пояснили в Минобразования.

Новации для образовательных управленцев

Больше возможностей для усиления школ педагогами. Закон открывает возможность стать учителем человеку с любым, а не только педагогическим, высшим образованием. Также документом предусматривается, что обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года.

Новые подходы к назначению директоров школ. Согласно Закону "Об образовании", директор может занимать свою должность не более 2 сроков по 6 лет подряд в одном заведении.

"Однако чтобы эта изменяемость власти давала положительные последствия для развития учреждения, должны действовать прозрачные и честные механизмы выборов директоров. С учетом пилотирования различных видов конкурсного отбора директоров Закон устанавливает, что коллектив школы и родители будут играть совещательную роль при выборе, но сам конкурс будет проводить независимая комиссия. Также обязательным является видеотрансляция и видеофиксация отбора. Это должно минимизировать использование админресурса директором, а также влияние выборов на учебный процесс", - пояснили в Министерстве.

Закон также предусматривает, что в рамках конкурса директор обязательно должен будет представить стратегический план развития учреждения.

При этом к 1 июля 2020 директора школ, которые находятся на бессрочных трудовых соглашениях, будут в обязательном порядке переведены на срочные трудовые договоры на 6 лет (на 1 год - для директоров, получающих пенсию по возрасту) с последующей возможностью участвовать в конкурсе.

Финансовая автономия школ. Закон предусматривает больше возможностей для школ в использовании собственных средств. В частности на: