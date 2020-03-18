УХЛ перенесла проведение чемпионата перед стартом полуфинальных этапов турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Дирекция Украинской хоккейной лиги, совместно с клубами-участниками чемпионата УХЛ приняла решение об остановке розыгрыша чемпионата, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу лиги.
Решение связано с пандемией коронавируса и постановлением Кабинета Министров Украины.
Матчи второго этапа турнира, начиная с полуфинальной серии, будут доиграны в сентябре 2020 года, накануне начала следующего сезона. Юбилейный, пятый сезон чемпионата, начнется 1 октября 2020 года.
Примечательно, что ранее участниками 1/2 финала чемпионата Украинской хоккейной лиги стали “Кременчуг”, “Донбасс”, “Днепр” и “Белый Барс”.