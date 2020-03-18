УХЛ перенесла проведення чемпіонату перед стартом півфінальних етапів турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Дирекція Української хокейної ліги, спільно з клубами-учасниками чемпіонату УХЛ прийняла рішення про зупинку розіграшу чемпіонату, інформує УНН з посиланням на прес-службу ліги.
Рішення пов'язане з пандемією коронавірусу і постановою Кабінету Міністрів України.
Матчі другого етапу турніру, починаючи з півфінальної серії, будуть дограні у вересні 2020 року, напередодні початку наступного сезону. Ювілейний, п'ятий сезон чемпіонату, почнеться 1 жовтня 2020 року.
Примітно, що раніше учасниками 1/2 фіналу чемпіонату Української хокейної ліги стали "Кременчук", "Донбас", "Дніпро" і "Білий Барс".