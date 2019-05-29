УХЛ объявила имена лучших хоккеистов сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Украинская хоккейная лига впервые в истории провела церемонию награждения лучших игроков и менеджеров сезона 2018/19 - "Звезды хоккейного года", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.
Специальных призов были удостоены лучшие хоккеисты, руководители хоккейных клубов, тренеры и наиболее активные СМИ. Победителей в каждой номинации определяла экспертное жюри и награждал их соответствующими призами.
Победители церемонии награждения “Звезды хоккейного года” выглядят следующим образом:
Лучший вратарь — Олег Петров (“Днепр”)
Лучший защитник — Всеволод Толстушко (“Кременчуг”)
Лучший нападающий — Виталий Кукла (“Донбасс”)
Лучший бомбардир и снайпер чемпионата — Николай Киселев (“Кременчуг”)
Лучший нападающий оборонительного плана — Тимур Гриценко (“Кременчуг”)
Лучший новичок — Денис Бородай (“Белый Барс”)
Джентельмен на льду — Алексей Красильников (“Кременчуг”)
Лучший легионер — Илья Коренчук (“Донбасс”)
Номинация “Золотая шайба” — Артем Пуголовкин (“Донбасс”)
Номинация “Золотая клюшка” — Олег Петров (“Днепр”)
Номинация “Золотой свисток” — Александр Батезатов
Номинация “За верность игре” — Виктор Захаров (“Донбасс”), Владимир Чердак (МХК “Динамо”), Андрей Хапке (“Ледяные Волки”), Валерий Середенко (МХК “Динамо”)
Лучший игрок юниорской хоккейной лиги — Артем Целогородцев (“Днепр”)
Лучший украинский игрок на международной арене — Андрей Михнов (“тихий”, Польша)
Лучший игрок Женского чемпионата — Дарья Цимеренко (“Украиночка”).
Напомним, что “Донбасс” четвертый раз подряд выиграл чемпионат Украины.