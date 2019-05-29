УХЛ объявила имена лучших хоккеистов сезона

Специальных призов были удостоены лучшие хоккеисты, руководители хоккейных клубов, тренеры и наиболее активные СМИ. Победителей в каждой номинации определяла экспертное жюри и награждал их соответствующими призами.

Победители церемонии награждения “Звезды хоккейного года” выглядят следующим образом:

Лучший вратарь — Олег Петров (“Днепр”)

Лучший защитник — Всеволод Толстушко (“Кременчуг”)

Лучший нападающий — Виталий Кукла (“Донбасс”)

Лучший бомбардир и снайпер чемпионата — Николай Киселев (“Кременчуг”)

Лучший нападающий оборонительного плана — Тимур Гриценко (“Кременчуг”)

Лучший новичок — Денис Бородай (“Белый Барс”)

Джентельмен на льду — Алексей Красильников (“Кременчуг”)

Лучший легионер — Илья Коренчук (“Донбасс”)

Номинация “Золотая шайба” — Артем Пуголовкин (“Донбасс”)

Номинация “Золотая клюшка” — Олег Петров (“Днепр”)

Номинация “Золотой свисток” — Александр Батезатов

Номинация “За верность игре” — Виктор Захаров (“Донбасс”), Владимир Чердак (МХК “Динамо”), Андрей Хапке (“Ледяные Волки”), Валерий Середенко (МХК “Динамо”)

Лучший игрок юниорской хоккейной лиги — Артем Целогородцев (“Днепр”)

Лучший украинский игрок на международной арене — Андрей Михнов (“тихий”, Польша)

Лучший игрок Женского чемпионата — Дарья Цимеренко (“Украиночка”).

Напомним, что “Донбасс” четвертый раз подряд выиграл чемпионат Украины.