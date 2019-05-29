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УХЛ оголосила імена найкращих хокеїстів сезону

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Українська хокейна ліга вперше в історії провела церемонію нагородження кращих гравців і менеджерів сезону 2018/19 – "Зірки хокейного року", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.

Спеціальних призів були удостоєні кращі хокеїсти, керівники хокейних клубів, тренери і найбільш активні ЗМІ. На переможців у кожній номінації визначала експертне журі і нагороджував їх відповідними призами.

Переможці церемонії нагородження “Зірки хокейного року” виглядають наступним чином:

Кращий воротар — Олег Петров (“Дніпро”)

Кращий захисник — Всеволод Толстушко (“Кременчук”)

Кращий нападник — Віталій Лялька (“Донбас”)

Кращий бомбардир і снайпер чемпіонату — Микола Кисельов (“Кременчук”)

Кращий нападаючий захисного плану — Тимур Гриценко (“Кременчук”)

Кращий новачок — Денис Бородай (“Білий Барс”)

Джентельмен на льоду — Олексій Красильников (“Кременчук”)

Кращий легіонер — Ілля Коренчук (“Донбас”)

Номінація “Золота шайба” — Артем Пуголовкін (“Донбас”)

Номінація “Золота ключка” — Олег Петров (“Дніпро”)

Номінація “Золотий свисток” — Олександр Батєзатов

Номінація “За вірність грі” — Віктор Захаров (“Донбас”), Володимир Чердак (МХК “Динамо”), Андрій Хапке (“Крижані Вовки”), Валерій Середенко (МХК “Динамо”)

Кращий гравець юніорської хокейної ліги — Артем Целогородцев (“Дніпро”)

Кращий український гравець на міжнародній арені — Андрій Міхнов (“Тихи”, Польща)

Кращий гравець Жіночого чемпіонату — Дар’я Цімеренко (“Україночка”).

Нагадаємо, що “Донбас” четвертий раз поспіль виграв чемпіонат України.

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