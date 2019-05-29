УХЛ оголосила імена найкращих хокеїстів сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Українська хокейна ліга вперше в історії провела церемонію нагородження кращих гравців і менеджерів сезону 2018/19 – "Зірки хокейного року", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.
Спеціальних призів були удостоєні кращі хокеїсти, керівники хокейних клубів, тренери і найбільш активні ЗМІ. На переможців у кожній номінації визначала експертне журі і нагороджував їх відповідними призами.
Переможці церемонії нагородження “Зірки хокейного року” виглядають наступним чином:
Кращий воротар — Олег Петров (“Дніпро”)
Кращий захисник — Всеволод Толстушко (“Кременчук”)
Кращий нападник — Віталій Лялька (“Донбас”)
Кращий бомбардир і снайпер чемпіонату — Микола Кисельов (“Кременчук”)
Кращий нападаючий захисного плану — Тимур Гриценко (“Кременчук”)
Кращий новачок — Денис Бородай (“Білий Барс”)
Джентельмен на льоду — Олексій Красильников (“Кременчук”)
Кращий легіонер — Ілля Коренчук (“Донбас”)
Номінація “Золота шайба” — Артем Пуголовкін (“Донбас”)
Номінація “Золота ключка” — Олег Петров (“Дніпро”)
Номінація “Золотий свисток” — Олександр Батєзатов
Номінація “За вірність грі” — Віктор Захаров (“Донбас”), Володимир Чердак (МХК “Динамо”), Андрій Хапке (“Крижані Вовки”), Валерій Середенко (МХК “Динамо”)
Кращий гравець юніорської хокейної ліги — Артем Целогородцев (“Дніпро”)
Кращий український гравець на міжнародній арені — Андрій Міхнов (“Тихи”, Польща)
Кращий гравець Жіночого чемпіонату — Дар’я Цімеренко (“Україночка”).
Нагадаємо, що “Донбас” четвертий раз поспіль виграв чемпіонат України.