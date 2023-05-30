Уклонение от уплаты налогов на более 145 млн грн: гендиректору ТРЦ Gulliver сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Гендиректору общества, которое является владельцем одного из крупнейших ТРЦ Киева, сообщено о подозрении в уклонении от уплаты более 145 млн грн налогов, сообщили в Офисе Генерального прокурора. Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о генеральном директоре ТРЦ Gulliver в Киеве Ирине Круппе.
Детали
По данным следствия, подозреваемая при пособничестве подконтрольных директоров субподрядных предприятий с признаками фиктивности с января 2019 года по декабрь 2021 года умышленно уклонилась от уплаты НДС в сумме более 145,8 млн грн.
Они внесли в первичные документы сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не осуществлялись.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины.
Напомним
В январе генеральному директору крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в сумме более 270 млн грн.