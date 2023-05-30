Уклонение от уплаты налогов на более 145 млн грн: гендиректору ТРЦ Gulliver сообщили о подозрении

Детали

По данным следствия, подозреваемая при пособничестве подконтрольных директоров субподрядных предприятий с признаками фиктивности с января 2019 года по декабрь 2021 года умышленно уклонилась от уплаты НДС в сумме более 145,8 млн грн.

Они внесли в первичные документы сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не осуществлялись.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины.

Напомним

В январе генеральному директору крупнейшего дистрибьютора табачных изделий в Украине сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в сумме более 270 млн грн.