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Ухилення від сплати податків на понад 145 млн грн: гендиректору ТРЦ Gulliver повідомили про підозру

Ухилення від сплати податків на понад 145 млн грн: гендиректору ТРЦ Gulliver повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 844420 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Гендиректору товариства, яке є власником одного з найбільших ТРЦ Києва, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати понад 145 млн грн податків, повідомили в Офісі Генерального прокурора. Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про генерального директора ТРЦ Gulliver у Києві Ірину Круппу.

Деталі

За даними слідства, підозрювана за пособництва підконтрольних директорів субпідрядних підприємств з ознаками фіктивності з січня 2019 року по грудень 2021 року умисно ухилилась від сплати ПДВ у сумі понад 145,8 млн грн.

Вони внесли до первинних документів відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо

У січні генеральному директору найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів в Україні повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків у сумі понад 270 млн грн.

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