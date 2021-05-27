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УКАБ просит Минэкономики приложить усилия для отмены решений ОАСК по квотированию импорта минудобрений

Киев • УНН

 • 17722 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Субъективное и явно одностороннее решение Окружного административного суда Киева, обязующее Межведомственную комиссию по международной торговле ввести квоты на импорт в Украину минеральных удобрений обернется полной зависимостью сельхозсектора Украины от основного крупнейшего игрока на рынке в лице группы компаний “Остхем” Дмитрия Фирташа, и приведет к ежегодным потерям ВВП Украины в размере от 118 млн до 123 млн долларов.

УКАБ просит Минэкономики приложить усилия для отмены решений ОАСК по квотированию импорта минудобрений

Как известно, суд частично удовлетворил два иска от группы компаний “Остхем” — ПАО “Азот” и ООО “Химвектор” к Минэкономики и Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ), фактически перебрав на себя неприсущие суду функции, и обязав государственные структуры ввести квотирование на импорт азотных и комплексных удобрений.

В связи с этим, ассоциация “Украинский клуб аграрного бизнеса” (УКАБ) как аграрное объединение крупнейших конечных потребителей удобрений обратилась с официальным письмом к первому вице-премьер-министру Украины — министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексею Любченко с призывом немедленно вмешаться в угрожающую ситуацию и обеспечить эффективное сопровождение апелляционной жалобы для отмены решений ОАСК от 31 марта 2021 года.

Ассоциация констатирует, что суд первой инстанции субъективно не взял во внимание предоставленные доводы и доказательства других участников этих дел (кроме доказательств истца), в том числе и УКАБ как третьего лица, а также не принял во внимание результаты исследований Киевской школы экономики относительно несоответствия квотирования импорта минудобрений национальным интересам Украины.

“Суд полностью проигнорировал указанные расчеты и факты. Многочисленные совещания в Минэкономики, официальные письма-обращения аграрных ассоциаций к Минэкономики, наличие решения Антимонопольного комитета о монопольном положении группы „Остхем“ на рынке производства минеральных удобрений и злоупотребления им (не смотря не его обжалование в суде), официальные консультации и переписки с посольствами стран ЕС, массовые акции протестов аграриев, а также позиция Президента Украины — все это было проигнорировано. Кроме игнорирования доказательств противоречия национальным интересам квотирования импорта минудобрений, ОАСК явно вышел за границы своих полномочий, указывая МКМТ как коллегиальному органу за какие именно решения нужно голосовать. Фактически, суд обязывает коллегиальный орган, в котором решения принимаются путем голосования отдельных представителей разных министерств и ведомств — принять заранее определенное кем-то решение”, — утверждает в письме генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

Ассоциация просит Минэкономики незамедлительно вмешаться в ситуацию и приложить усилия для отмены решений ОАСК по квотированию импорта минудобрений. В противном случае, Украина и аграрный сектор столкнутся с колоссальными проблемами и финансовыми потерями. В соответствии с расчетами Киевской школы экономики, ежегодные потери ВВП составят от 118 млн до 123 млн долларов. Из-за стремительного подорожания удобрений сельхозпроизводители понесут дополнительные расходы в размере от 267 млн до 281 млн долларов. Вместе с тем, квотирование импорта минудобрений создаст дополнительные бюрократические (коррупционные) риски, приведет к нестабильности их поставок в Украину.

“Кроме того, внедрение квот на импорт минеральных удобрений может привести к окончательной фактической монополизации рынка минудобрений в Украине и зависимости всех аграриев от одного производителя — группы „Остхем“, активы которой находятся в залоге российского „Фонда промышленных активов“, который в 2016 году учрежден Внешэкономбанком Российской Федерации”, — констатирует генеральный директор УКАБ.

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