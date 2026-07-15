Угрожал пистолетом и избил мужчину - в Киеве после ДТП задержали водителя микроавтобуса
Киев • УНН
28-летний киевлянин избил водителя Audi и угрожал пневматическим пистолетом после дорожного конфликта. Ему грозит до семи лет лишения свободы за хулиганство.
В Киеве сообщили о подозрении 28-летнему киевлянину, который угрожал пистолетом и избил водителя после дорожного конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киеве.
Детали
Инцидент произошел во время движения по проспекту Валерия Лобановского. Между водителями автомобилей Volkswagen Transporter и Audi A4 возник конфликт.
Водитель микроавтобуса решил отомстить и начал целенаправленно преследовать легковой автомобиль. Когда водитель Audi остановился возле Центрального автовокзала, нападавший выбежал из своего авто и сразу устроил драку. Он несколько раз ударил мужчину по лицу, после чего достал пистолет. Угрожая оружием потерпевшему и случайным прохожим, злоумышленник нанес водителю еще несколько ударов рукояткой по голове и быстро скрылся с места происшествия
Правоохранители впоследствии задержали нападавшего, им оказался 28-летний киевлянин. Мужчину разыскали неподалеку от места его проживания. Во время обыска у него изъяли пневматический пистолет.
Задержанному объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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