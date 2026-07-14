Полицейского задержали после ДТП с автобусом на встречной полосе

Должностное лицо Национальной полиции в Донецкой области задержали после ДТП, где из-за выезда на встречную полосу автомобиль протаранил микроавтобус, что произошло на трассе в Днепропетровской области, сообщили в ГБР во вторник, пишет УНН.

Сотрудники ГБР при содействии руководства Национальной полиции задержали должностное лицо одного из отделов Нацполиции Донецкой области, которое вечером 12 июля 2026 года совершило дорожно-транспортное происшествие в Днепропетровской области. По предварительным данным, он находился за рулем в состоянии опьянения - указали в ГБР.

Авария произошла около 22:10 на автодороге Днепр - Запорожье.

"Управляя автомобилем Toyota Camry, правоохранитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Из-за аварии водитель микроавтобуса и двое его пассажиров получили телесные повреждения. Всех троих госпитализировали с переломами и ушибами. Травмы также получил водитель легкового автомобиля. По предварительным результатам медицинского осмотра, правоохранитель управлял автомобилем в состоянии опьянения", - сообщили в ГБР.

Сотрудники ГБР задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее потерпевшим телесные повреждения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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