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Полицейского задержали после ДТП с автобусом на встречной полосе

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Сотрудник полиции на Toyota Camry подозревается в том, что выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Водитель и двое пассажиров микроавтобуса госпитализированы с травмами.

Полицейского задержали после ДТП с автобусом на встречной полосе

Должностное лицо Национальной полиции в Донецкой области задержали после ДТП, где из-за выезда на встречную полосу автомобиль протаранил микроавтобус, что произошло на трассе в Днепропетровской области, сообщили в ГБР во вторник, пишет УНН.

Сотрудники ГБР при содействии руководства Национальной полиции задержали должностное лицо одного из отделов Нацполиции Донецкой области, которое вечером 12 июля 2026 года совершило дорожно-транспортное происшествие в Днепропетровской области. По предварительным данным, он находился за рулем в состоянии опьянения

- указали в ГБР.

Авария произошла около 22:10 на автодороге Днепр - Запорожье.

"Управляя автомобилем Toyota Camry, правоохранитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Из-за аварии водитель микроавтобуса и двое его пассажиров получили телесные повреждения. Всех троих госпитализировали с переломами и ушибами. Травмы также получил водитель легкового автомобиля. По предварительным результатам медицинского осмотра, правоохранитель управлял автомобилем в состоянии опьянения", - сообщили в ГБР.

Сотрудники ГБР задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее потерпевшим телесные повреждения (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Смертельное ДТП с участием пограничника произошло на трассе Киев-Чоп, начато расследование - ГБР06.02.26, 11:50 • 4279 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Пожизненное лишение свободы
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