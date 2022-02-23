Венгрия заверила, что развернула военные подразделения на границе с Украиной с гуманитарной целью
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Венгрия развернула военные подразделения неподалеку от границы с Украиной на случай дальнейшей эскалации российской агрессии и с гуманитарной целью для помощи беженцам. Об этом заявил генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бочкаи во время встречи с председателем Закарпатской ОГА, сообщил на своей странице в Facebook глава ОГА Виктор Микита, информирует УНН.
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"Генеральный консул отметил, что Венгрия по-прежнему будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Эта позиция остается неизменной.
Вопрос развертывания военных подразделений инициирован с целью подготовки к возможному прибытию беженцев на границу, а также для выполнения гуманитарных задач, но исключительно в случае дальнейшей эскалации конфликта. Также важным является предотвращение возможных проникновений вооруженных формирований на территорию соседнего государства", - сообщил глава ОГА.
Бочкаи также сообщил, что Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде работает в штатном режиме.
Контекст
Министр обороны Венгрии Тибор Бенко заявил, что Венгрия разместит войска вдоль своей 137-километровой границы с Украиной из-за опасения по поводу наплыва беженцев в случае обострения кризиса с Россией.
Также в Венгрии сообщили, что их страна имеет план по размещению до 500 тысяч беженцев.