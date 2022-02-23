Угорщина запевнила, що розгорнула військові підрозділи на кордоні з Україною з гуманітарною метою
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Угорщина розгорнула військові підрозділи неподалік кордну з Україною на випадок подальшої ескалації російської агресії та з гуманітарною метою для допомоги біженцям. Про це заявив Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бочкаі під час зустрічі з головою закарпатської ОДА, повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник ОДА Віктор Микита, інформує УНН.
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"Генеральний консул зазначив, що Угорщина, як і раніше, підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність України. Ця позиція залишається незмінною.
Питання розгортання військових підрозділів ініційовано з метою підготовки до можливого прибуття біженців на кордон, а також для виконання гуманітарних завдань, але виключно у випадку подальшої ескалації конфлікту. Також важливим є запобігання можливих проникнень збройних формувань на територію сусідньої держави", - повідомив очільник ОДА.
Бочкаі також повідомив, що Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді працює у штатному режимі.
Контекст
Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко заявив, що Угорщина розмістить війська вздовж свого 137-кілометрового кордону з Україною через побоювання щодо напливу біженців у разі загострення кризи з Росією.
Також в Угорщині повідомили, що їх країна має план з розміщення до 500 тисяч біженців.