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Венгрия требует реакции украинской власти на инцидент в Берегово

Венгрия требует реакции украинской власти на инцидент в Берегово

Киев  •  УНН

 • 14977 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от украинских властей реакции на то, что в Закарпатской области участники марша по случаю создания Карпатской Сечи сняли флаг Венгрии из здания горсовета Берегова, передает УНН со ссылкой на Hirado.hu.

Глава МИД Венгрии заявил, что те, кто снял флаг Венгрии из здания горсовета Берегова, должны быть немедленно задержаны и наказаны, а также обратился к украинскому послу в Будапеште по поводу инцидента.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября. Активисты сначала пришли в консульство Венгрии в Берегово, где высказали претензии, в частности, критики нового образовательного закона, а также о якобы поддержке Венгрией сепаратизма на Закарпатье. Активисты также возложили послание в почтовый ящик, поскольку консульское учреждения были закрыты.

После акции под консульством националисты отправились по улице Хмельницкого в здание городского совета, где сняли с флагштока венгерский национальный флаг, который по решению депутатов висел там с 2006 года рядом с флагами Украины, Берегова и Евросоюза. Вскоре флаг вернули на место.

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