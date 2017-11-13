Венгрия требует реакции украинской власти на инцидент в Берегово

Глава МИД Венгрии заявил, что те, кто снял флаг Венгрии из здания горсовета Берегова, должны быть немедленно задержаны и наказаны, а также обратился к украинскому послу в Будапеште по поводу инцидента.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 12 ноября. Активисты сначала пришли в консульство Венгрии в Берегово, где высказали претензии, в частности, критики нового образовательного закона, а также о якобы поддержке Венгрией сепаратизма на Закарпатье. Активисты также возложили послание в почтовый ящик, поскольку консульское учреждения были закрыты.

После акции под консульством националисты отправились по улице Хмельницкого в здание городского совета, где сняли с флагштока венгерский национальный флаг, который по решению депутатов висел там с 2006 года рядом с флагами Украины, Берегова и Евросоюза. Вскоре флаг вернули на место.