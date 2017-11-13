Угорщина вимагає реакції української влади на інцидент у Берегово

Глава МЗС Угорщини заявив, що ті, хто зняв прапор Угорщини з будівлі міськради Берегова, мають бути негайно затримані та покарані, а також звернувся до українського посла в Будапешті з приводу інциденту.

Нагадаємо, інцидент стався в неділю, 12 листопада. Активісти спочатку прийшли до консульства Угорщини в Берегові, де висловили претензії, зокрема, щодо критики нового освітнього закону, а також про начебто підтримку Угорщиною сепаратизму на Закарпатті. Активісти також поклали послання до поштової скриньки, оскільки консульська установа була зачинена.

Після акції під консульством націоналісти вирушили вулицею Хмельницького до будівлі міської ради, де стягнули з флагштоку угорський національний прапор, який за рішенням депутатів висів там із 2006 року поруч із прапорами України, Берегова та Євросоюзу. Невдовзі прапор повернули на місце.