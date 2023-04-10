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Венгрия установит контроль за украинским импортом зерна

Венгрия установит контроль за украинским импортом зерна

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Для предотвращения демпинга на собственном рынке Венгрия хочет ввести обязательную электронную систему контроля дорожных грузов, чтобы отслеживать импорт продукции из Украины, пишет УНН со ссылкой на правительство Венгрии.

Детали

Венгрия вводит новые меры и еще строже будет контролировать украинское зерно, поступающее из Украины "Путями солидарности", чтобы оно действительно могло добраться до стран первоначального назначения, сообщил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

Он отметил, что российско-украинская война, "провал" брюссельских санкций, энергетический кризис и возросшие расходы на сырье создают тяжелые трудности для венгерских фермеров. Ситуация якобы осложняется еще и тем, что в страну поступает и "задерживается" импорт зерновых и масличных культур в беспрецедентных объемах в пограничье с Украиной. Кроме того в венгерском правительстве жалуются и на то, что украинское сельское хозяйство, имеющее право на беспошлинный ввоз, начало экспортировать якобы большие объемы птицы, яиц и меда на европейский рынок, что якобы вытесняет венгерскую продукцию с традиционных рынков и снижает цены реализации фермеров ниже уровня производства, о чем заявил министр.

Иштван Надь отметил, что для исправления ситуации премьер-министры Венгрии, Польши, Словакии и Румынии и президент Болгарии в совместном письме попросили президента Европейской комиссии немедленно принять меры для разрешения неустойчивой ситуации, вызванной увеличением импорта зерна из Украины.

Министр инициирует введение обязательной электронной системы контроля дорожных грузов для основных зерновых и масличных культур.

Цитата

"С помощью уведомлений, с одной стороны, мы можем получить более точное представление о количестве зерна и масличных культур, поступающих автомобильным транспортом, а с другой стороны, те грузы, которые не соответствуют обязательству уведомления, становятся незаконными. Незадекларированный груз считается непроверенного происхождения, на него может быть наложен штраф или даже изъят в качестве залога", - говорится на сайте ведомства.

Министр сельского хозяйства Венгрии пояснил, что Еврокомиссия сказала «нет» общему восстановлению пошлин на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

"Поэтому мы также инициируем восстановление пошлин и количественных ограничений на группу товаров, импорт украинского зерна и масличных культур, которые поступают на земле, хотя бы на временной основе. Кроме того, наша страна продолжает усиливать контроль импортной продукции, уделяя особое внимание транзитным грузам, чтобы гарантировать, что предназначенные для транзита грузы действительно покидают страну", - подчеркнул глава министерства.

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