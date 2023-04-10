Угорщина встановить контроль за українським імпортом зерна

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Угорщина запроваджує нові заходи та ще суворіше контролюватиме українське зерно, яке надходить з України "Шляхом солідарності", щоб воно дійсно могло дістатися до країн початкового призначення, повідомив міністр сільського господарства країни Іштван Надь.

Він зауважив, що російсько-українська війна, "провал" брюссельських санкцій, енергетична криза та збільшені витрати на сировину створюють важкі труднощі для угорських фермерів. Ситуація нібито ускладнюється ще й тим, що до країни надходить і "затримується" імпорт зернових та олійних культур у безпрецедентних обсягах у прикордонні з Україною. Крім того в угорському уряді скаржаться і на те, що українське сільське господарство, яке має право на безмитне ввезення, почало експортувати нібито великі обсяги птиці, яєць і меду на європейський ринок, що нібито витісняє угорську продукцію з традиційних ринків і знижує ціни реалізації фермерів нижче рівня виробництва, про що заявив міністр.

Іштван Надь зазначив, що для виправлення ситуації прем’єр-міністри Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії та президент Болгарії у спільному листі попросили президента Європейської комісії негайно вжити заходів для вирішення нестійкої ситуації, спричиненої збільшенням імпорту зерна з України.

Міністр ініціює запровадження обов’язкової електронної системи контролю дорожніх вантажів для основних зернових та олійних культур.

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"За допомогою повідомлень, з одного боку, ми можемо отримати більш точне уявлення про кількість зерна та олійних культур, які надходять автомобільним транспортом, а з іншого боку, ті вантажі, які не відповідають зобов’язанню щодо повідомлення, стають незаконними. Незадекларований вантаж вважається неперевіреного походження, на нього може бути накладено штраф або навіть вилучено як заставу", - йдеться на сайті відомства.

Міністр сільського господарства Угорщини пояснив, що Єврокомісія сказала «ні» загальному відновленню мит на українську сільськогосподарську продукцію.

"Тому ми також ініціюємо відновлення мит і кількісних обмежень на групу товарів, імпорт українського зерна та олійних культур, які надходять на землі, хоча б на тимчасовій основі. Крім того, наша країна продовжує посилювати контроль імпортної продукції, приділяючи особливу увагу транзитним вантажам, щоб гарантувати, що призначені для транзиту вантажі дійсно залишають країну", - підкреслив глава міністерства.

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