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Ударные формирования или накопительные силы на границе с беларусью не наблюдаются - Демченко

Киев • УНН

 • 14867 просмотра

Государственная пограничная служба не фиксирует формирования ударных группировок или накопление вражеских сил у белорусской границы. Служба продолжает усиливать инженерное и фортификационное оборудование на границе.

Ударные формирования или накопительные силы на границе с беларусью не наблюдаются - Демченко

В настоящее время не наблюдается формирования ударных группировок или накопления вражеских сил возле белорусской границы, которые могли бы представлять опасность для Украины. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

С той стороны границы мы не видим, чтобы формировались какие-либо ударные формирования или накапливались какие-либо силы, которые могут представлять для нас угрозу. В то же время это задача подразделений разведки постоянно отслеживать, насколько эта ситуация может изменяться, насколько она может быть для нас угрожающей, чтобы все те подразделения, которые находятся в этом направлении, имели возможность вовремя отреагировать на любые риски

- заявил Демченко.

Спикер также подчеркнул, что Госпогранслужба продолжает наращивать инженерное и фортификационное оборудование на границе, чтобы обеспечить готовность украинских защитников к любым возможным угрозам.

Напомним 

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что задача российского диктатора владимира путина пытаться втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины. По его словам, серьезных изменений ситуации в настоящее время нет.

Алина Волянская

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