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Ударні формування або ж накопичувальні сили на кордоні з білоруссю не спостерігаються - Демченко

Київ • УНН

 • 14868 перегляди

Держприкордонслужба не фіксує формування ударних угруповань чи накопичення ворожих сил біля білоруського кордону. Служба продовжує посилювати інженерне та фортифікаційне облаштування на кордоні.

Ударні формування або ж накопичувальні сили на кордоні з білоруссю не спостерігаються - Демченко

Наразі не спостерігається формування ударних угруповань або накопичення ворожих сил поблизу білоруського кордону, що могли б становити небезпеку для України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

По той бік кордону ми не бачимо, щоб формувалися якісь ударні формування або накопичувалися якісь сили, які можуть становити нам загрозу. В той же час це задача підрозділів розвідки постійно відстежувати наскільки ця ситуація може змінюватися, наскільки вона може бути для нас загрозливою, що всі ті підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку мали можливість вчасно відреагувати на будь-які ризики

- заявив Демченко.

Речник також підкреслив, що Держприкордонслужба продовжує нарощувати інженерне та фортифікаційне облаштування на кордоні, щоб забезпечити готовність українських захисників до будь-яких можливих загроз.

Нагадаємо 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що завдання російського диктатора володимира путіна пробувати втягувати білорусь в пряму агресію проти України. За його словами, серйозної зміни ситуації наразі немає.

Аліна Волянська

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