Ударные беспилотники направляются в Хмельницкую область

Удастся ли путину расширить зону руин в Европе и мире, решается в этой войне - Зеленский

Зеленский заявил, что эта война решает, сможет ли путин расширить зону руин в Европе и мире, поблагодарил украинских воинов на Купянском, Лиманском, Ореховском направлениях и отметил помощь США, Дании, Германии, Канады и других государств, которые поддерживают оборону Украины.