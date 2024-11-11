Удары ВСУ по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары украинских военных по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант, но Украина нуждается в дальнобойных решениях от партнеров, ведь чем дальше могут бить имеющиеся в Украине ракеты, тем меньше боевой силы будет у россии. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Хочу отметить все наши силы, которые наносят удары по российским базам, логистике, тылам. Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант, и это заметно на фронте. Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров - от Америки, от Британии, от Германии. Это то, что жизненно необходимо. Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у россии - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. Зеленский по результатам встречи рассказал, что до конца года европейские партнёры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине 1 млн снарядов для артиллерии.