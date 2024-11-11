Удары ВСУ по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант - Зеленский

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Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 18598 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

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"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 62279 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 96157 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
12:26 • 101881 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 109979 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 151290 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 180094 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 190062 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 185122 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 237140 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удары ВСУ по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант - Зеленский

Удары ВСУ по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант - Зеленский

Киев  •  УНН

19:14 • 7616 просмотра

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Удары ВСУ по российским арсеналам уменьшили использование артиллерии оккупантом. Президент подчеркнул необходимость дальнобойного оружия от западных партнеров для дальнейшего ослабления военной мощи рф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары украинских военных по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант, но Украина нуждается в дальнобойных решениях от партнеров, ведь чем дальше могут бить имеющиеся в Украине ракеты, тем меньше боевой силы будет у россии. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Хочу отметить все наши силы, которые наносят удары по российским базам, логистике, тылам. Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант, и это заметно на фронте. Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров - от Америки, от Британии, от Германии. Это то, что жизненно необходимо. Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у россии 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. Зеленский по результатам встречи рассказал, что до конца года европейские партнёры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине 1 млн снарядов для артиллерии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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