Удары ВСУ по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант - Зеленский
Киев • УНН
Удары ВСУ по российским арсеналам уменьшили использование артиллерии оккупантом. Президент подчеркнул необходимость дальнобойного оружия от западных партнеров для дальнейшего ослабления военной мощи рф.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары украинских военных по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант, но Украина нуждается в дальнобойных решениях от партнеров, ведь чем дальше могут бить имеющиеся в Украине ракеты, тем меньше боевой силы будет у россии. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Хочу отметить все наши силы, которые наносят удары по российским базам, логистике, тылам. Удары наших сил по российским арсеналам снизили количество артиллерии, которую применяет оккупант, и это заметно на фронте. Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойных решениях от партнеров - от Америки, от Британии, от Германии. Это то, что жизненно необходимо. Чем дальше могут бить имеющиеся у нас ракеты, наши дроны, тем меньше реальной боевой силы будет у россии
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем. Зеленский по результатам встречи рассказал, что до конца года европейские партнёры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине 1 млн снарядов для артиллерии.