Удары по Киеву рф могла наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400 - Ермак

По данным Офиса Президента, армия рф могла атаковать столицу зенитными ракетами 48Н6 из комплекса С400. Об этом УНН сообщает со ссылкой на главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Известно, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С400 - написал Ермак в Telegram.

Как заметил Ермак, ответ за такие действия найдет этих террористов, иначе не будет.

Дополнение

По предварительной информации, в результате массированного ракетного удара по столице пострадали 53 человека, из них шестеро детей. В больницы госпитализировали 18 человек. В результате падения обломков в Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах Киева повреждены четыре многоквартирных и четыре частных жилых дома.

В Днепровском районе 35 частных домов остались без света.

Справочно

Зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности С-400 создан для поражения воздушных целей. Комплекс С-400 может оснащаться различными типами ракет и способен поражать наземные неподвижные цели.

Ракета 48Н6 и ее модернизированные версии имеют полуактивную головку самонаведения и дальности уничтожения воздушных целей: 150 км для 48Н6, 200 км для 48Н6М и 250 км для 48Н6ДМ. Вес боевой части составляет 145, 150 и 180 кг соответственно.