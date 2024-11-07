Удар рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до 40
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье пострадали 40 человек, среди них четверо детей. Около 30 раненых находятся в больницах в состоянии средней тяжести.
В результате атаки рф количество пострадавших в Запорожье возросло до 40, в больницах - около 30 человек. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"40 раненых, среди которых четверо детей. Такие последствия вражеской авиационной атаки на Запорожье. Ребята 15, 5 и 1 года и четырехмесячная девочка под наблюдением врачей", - сообщил Федоров.
По словам главы ОВА, в больницах в состоянии средней тяжести около 30 человек.
Зеленский об атаке рф на Запорожье: каждый такой удар уничтожает смысл слов о том, что якобы не хватает разговоров с россией7 ноября 2024, 14:44 • 13925 просмотров