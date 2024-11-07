Удар рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до 40

В результате атаки рф количество пострадавших в Запорожье возросло до 40, в больницах - около 30 человек. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"40 раненых, среди которых четверо детей. Такие последствия вражеской авиационной атаки на Запорожье. Ребята 15, 5 и 1 года и четырехмесячная девочка под наблюдением врачей", - сообщил Федоров.

По словам главы ОВА, в больницах в состоянии средней тяжести около 30 человек.

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