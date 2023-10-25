Удар рф по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: в больнице остается 14 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на утро в больнице остается 14 из 17 пострадавших в результате ракетного удара по терминалу "Новой почты" в Харьковской области 21 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
В реанимации находится 7 пациентов, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Однако, как указали в ОВА, они уже начали дышать без поддержки аппаратов ИВЛ.
6 пострадавших продолжают лечение в хирургическом отделении. По данным врачей, вчера двум пациентам были проведены плановые операции. Их состояние – стабильное.
Пациент, который находится в травматологическом отделении, сегодня будет выписан из больницы.
Дополнение
Как указали в ОВА, все раненые — мужчины от 19 до 48 лет. В основном они получили ранения грудной и брюшной полостей, а также конечностей.
Напомним
Вечером в субботу, 21 октября, россияне обстреляли Харьковскую область, попав в терминал "Новой почты" в поселке Коротич.
На месте атаки нашли обломки ракеты C-300. Погибли шесть человек, 17 пострадали.