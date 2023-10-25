Удар рф по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: у лікарні залишається 14 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Станом на ранок у лікарні залишається 14 із 17 постраждалих внаслідок ракетного удару по терміналу "Нової пошти" у Харківській області 21 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
Деталі
У реанімації знаходиться 7 пацієнтів, двоє з них у вкрай важкому стані. Проте, як вказали в ОВА, вони вже почали дихати без підтримки апаратів ШВЛ.
6 постраждалих продовжують лікування в хірургічному відділенні. За даними лікарів, вчора двом пацієнтам було проведено планові операції. Їхній стан – стабільний.
Пацієнта, який перебуває в травматологічному відділенні, сьогодні буде виписано з лікарні.
Доповнення
Як вказали в ОВА, всі поранені — чоловіки від 19 до 48 років. В основному вони отримали поранення грудної та черевної порожнин, а також кінцівок.
Нагадаємо
Увечері у суботу, 21 жовтня, росіяни обстріляли Харківську область, влучивши в термінал "Нової пошти" в селищі Коротич.
На місці атаки знайшли уламки ракети C-300. Загинули шість людей, 17 постраждали.