Удар рф по промзоне в Харькове: четверо пострадавших

Украине нужны хотя бы семь дополнительных систем ПВО Patriot - Зеленский

Украина нуждается по меньшей мере в семи дополнительных комплексах ПВО Patriot, в том числе два для Харькова, чтобы защититься от более 3000 управляемых бомб, которые россия ежемесячно использует против Украины.