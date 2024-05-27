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Удар рф по промзоні в Харкові: четверо постраждалих

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Чотири людини отримали поранення в результаті російського удару по промисловій зоні в Холодногірському районі Харкова, одна з них перебуває у вкрай важкому стані.

Четверо людей отримали поранення внаслідок удару по по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН

Окупанти вдарили по Холодногірському району.  За попередніми даними,  четверо постраждалих

- написав Синєгубов.

За його словами, інформація уточнюється.

Як уточнив мер міста Ігор Терехов, один із постраждалих - "у вкрай важкому стані". 

Вибухи у Харкові: є "приліт" у промзону, інформація про постраждалих уточнюється27.05.24, 16:31 • 18445 переглядiв

Тетяна Краєвська

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