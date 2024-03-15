Удар рф по Одессе: количество погибших возросло до восьми

В результате вражеского ракетного удара по Одессе 8 человек погибли, еще более 20 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 15 марта около 11:00 вооруженные силы рф осуществили ракетную атаку по Одессе. Известно о 8 погибших, среди которых сотрудник ГСЧС и фельдшер. Более 20 человек получили ранения - говорится в сообщении прокуратуры.

В ОГП отмечают, что данные о количестве погибших и пострадавших уточняются.

Как сообщается, в результате атаки рф повреждениям подверглась гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в результате российской ракетной атаки по Одессе погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место.