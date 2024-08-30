Удар рф по Курахово унес жизнь человека, одного пострадавшего спасли из-под завалов
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Курахово погиб 1 человек, 1 ранен. Разрушен магазин, повреждены жилой дом и админздание, возникли пожары в больнице и складе.
В Курахово в Донецкой области в результате вражеского удара известно об одном погибшем, которого вытащили из-под завалов разрушенного магазина, также здесь удалось спасли одного человека, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Сегодня днем враг в очередной раз целенаправленно обстрелял гражданскую инфраструктуру в городе Курахово Покровского района. россияне попали в жилую трехэтажку, админздание и магазин, указали в ГСЧС.
Из-под завалов разрушенного продуктового магазина спасатели достали 1 раненого и изъяли тело погибшего. Поисково-спасательные работы завершены
На территории одной из местных больниц, как указано, чрезвычайники ликвидировали пожар. Огнем уничтожено 4 автомобиля.
"Продолжаются работы по ликвидации пожаров в разрушенном складском помещении и дачном доме", - отметили в ведомстве.
Удар рф по центру Курахового: в прокуратурі розповіли про постраждалих та показали наслідки30 августа 2024, 12:02 • 15553 просмотра