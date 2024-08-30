Удар рф по центру Курахово: в прокуратуре рассказали о пострадавших и показали последствия

Сегодня днем, 30 августа, враг нанес артиллерийский удар по центру Курахово Донецкой области, в результате чего ранения получили по меньшей мере 5 человек - женщина и четверо мужчин в возрасте от 42 до 69 лет. Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным прокуратуры, войска рф обстреляли Курахово, вероятно, из РСЗО «Ураган». Вражеские снаряды попали по центральной части населенного пункта.

В зоне поражения оказались многоквартирные жилые дома и гражданская инфраструктура. Пятеро гражданских - женщина и четверо мужчин в возрасте от 42 до 69 лет получили телесные повреждения. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения, резаные раны, акубаротравмы - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Им оказана медицинская помощь. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Дополнение

Глава ОГА Вадим Филашкин ранее заявлял, что, предположительно, под завалами в Курахово также находятся люди.