Донеччина: росіяни вдарили "Ураганами" по Кураховому, 5 поранених
Київ • УНН
У Кураховому внаслідок обстрілу ракетами "Ураган" поранено щонайменше 5 осіб. Пошкоджено житловий будинок, адмінбудівлю та крамницю, можливо, під завалами є люди.
Курахове у Донецькій області російські війська обстріляли "Ураганами", поранено щонайменше 5 осіб, можливо, під завалами є люди, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Щонайменше 5 людей поранено внаслідок обстрілу Курахового. Уже сьогодні вдень місто знову потрарило під вогонь "Ураганів". Є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю. Наразі точно відомо про 5 постраждалих, однак, імовірно, під завалами також перебувають люди
З його слів, триває рятувальна операція.
"Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!" - наголосив голова ОВА.
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