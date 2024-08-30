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Донеччина: росіяни вдарили "Ураганами" по Кураховому, 5 поранених

Донеччина: росіяни вдарили "Ураганами" по Кураховому, 5 поранених

Київ • УНН

 • 20199 перегляди

У Кураховому внаслідок обстрілу ракетами "Ураган" поранено щонайменше 5 осіб. Пошкоджено житловий будинок, адмінбудівлю та крамницю, можливо, під завалами є люди.

Курахове у Донецькій області російські війська обстріляли "Ураганами", поранено щонайменше 5 осіб, можливо, під завалами є люди, повідомив у п'ятницю голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Щонайменше 5 людей поранено внаслідок обстрілу Курахового. Уже сьогодні вдень місто знову потрарило під вогонь "Ураганів". Є прямі влучання у житлову триповерхівку, адмінбудівлю і крамницю. Наразі точно відомо про 5 постраждалих, однак, імовірно, під завалами також перебувають люди

написав Філашкін у Telegram.

З його слів, триває рятувальна операція.

"Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!" - наголосив голова ОВА.

На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми: список населених пунктів 28.08.24, 16:47 • 21144 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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