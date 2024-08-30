Донецкая область: россияне ударили "Ураганами" по Курахово, 5 раненых
Киев • УНН
В Курахово в результате обстрела ракетами «Ураган» ранены по меньшей мере 5 человек. Повреждены жилой дом, админздание и магазин, возможно, под завалами есть люди.
Курахово в Донецкой области российские войска обстреляли "Ураганами", ранены по меньшей мере 5 человек, возможно, под завалами есть люди, сообщил в пятницу глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
По меньшей мере 5 человек ранены в результате обстрела Курахово. Уже сегодня днем город снова попал под огонь "Ураганов". Есть прямые попадания в жилую трехэтажку, админздание и магазин. Сейчас точно известно о 5 пострадавших, однако, вероятно, под завалами также находятся люди
По его словам, продолжается спасательная операция.
"Будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!" - подчеркнул глава ОВА.
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