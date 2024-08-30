Удар рф по центру Курахового: в прокуратурі розповіли про постраждалих та показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська завдали артилерійського удару по центру Курахового Донецької області. Внаслідок обстрілу поранено 5 цивільних людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Сьогодні вдень, 30 серпня, ворог завдав артилерійського удару по центру Курахового Донецької області, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 5 людей - жінка та четверо чоловіків віком від 42 до 69 років. Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
За даними прокуратури, війська рф обстріляли Курахове, ймовірно, з РСЗВ "Ураган". Ворожі снаряди поцілили по центральній частині населеного пункту.
В зоні ураження опинились багатоквартирні житлові будинки та цивільна інфраструктура. П’ятеро цивільних – жінка та четверо чоловіків віком від 42 до 69 років дістали тілесні ушкодження. У потерпілих діагностовано множинні осколкові поранення, різані рани, акубаротравми
Їм надано медичну допомогу. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.
Доповнення
Голова ОВА Вадим Філашкін раніше заявляв, що, імовірно, під завалами в Кураховому також перебувають люди.