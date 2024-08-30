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Удар рф по центру Курахового: в прокуратурі розповіли про постраждалих та показали наслідки

Київ • УНН

 • 20065 перегляди

Російські війська завдали артилерійського удару по центру Курахового Донецької області. Внаслідок обстрілу поранено 5 цивільних людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Сьогодні вдень, 30 серпня, ворог завдав артилерійського удару по центру Курахового Донецької області, внаслідок чого поранення отримали щонайменше 5 людей - жінка та четверо чоловіків віком від 42 до 69 років. Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає УНН

Деталі 

За даними прокуратури, війська рф обстріляли  Курахове, ймовірно, з РСЗВ "Ураган". Ворожі снаряди поцілили по центральній частині населеного пункту.

В зоні ураження опинились багатоквартирні житлові будинки та цивільна інфраструктура. П’ятеро цивільних – жінка та четверо чоловіків віком від 42 до 69 років дістали тілесні ушкодження. У потерпілих діагностовано множинні осколкові поранення, різані рани, акубаротравми

- йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

 Їм надано медичну допомогу. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

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Доповнення 

Голова ОВА Вадим Філашкін раніше заявляв, що, імовірно, під завалами в Кураховому також перебувають люди. 

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